26 janvier 2017

Le bois, une énergie économique

Le bois, c’est aussi une énergie économique. Alors que se profile l’augmentation des prix d’autres sources comme l’électricité et le gaz, les prix du bois-énergie sont beaucoup plus stables car non sensibles à des évènements géopolitiques. Le prix du kWh de chauffage est de l’ordre de 4 centimes d’euros pour la bûche ou 5,8 centimes d’euros pour le granulé, contre 6,4 centimes d’euros pour le fioul ou 16 centimes d’euros pour l’électricité.

Un débouché vital pour la filière Forêt-Bois

Mobilisant l’ensemble de la filière Forêt-Bois, le bois-énergie valorise les connexes de l’exploitation forestière, produits notamment par la filière Bois d’œuvre. Fabriqué à partir de produits connexes de scieries (sciures, plaquettes), le granulé Premium français offre un débouché vital aux scieurs français, alors que les utilisations de ces connexes par les industries des panneaux de bois et de la pâte à papier se sont réduits ces dernières années. Plusieurs scieurs ont investi dans des unités de granulation et produisent ainsi des matériaux de construction et d’énergie sur un seul et même site.



Les ressources en bois pour la poursuite du développement du granulé français sont abondantes. La production de granulés Premium profite directement du développement du bois de construction dans l’hexagone (conformément aux objectifs de la loi Grenelle 1), auquel est associé une plus forte production de connexes de scieries.

Par ailleurs, la filière innove et valorise déjà du bois d’éclaircie, en particulier de feuillus, offrant, là-aussi, de nouveaux débouchés importants à l’amont forestier.

Une filière en phase avec les enjeux économiques et environnementaux

Le chauffage domestique au bois se présente ainsi comme la première source d’énergie renouvelable utilisée en France. La matière première utilisée pour le combustible bois provient des massifs forestiers français, qui recouvrent 30 % du territoire national.

Une filière ancrée dans la proximité

La production de granulé de bois s’appuie sur une cinquantaine d’unités assurant un bon maillage du territoire. Les producteurs français, tous implantés en milieu rural, servent en priorité la demande locale et nationale, laissant à l’hexagone un bilan légèrement exportateur chaque année.

Après des années de croissance continue, les fabrications ont été réduites en 2015, pour gérer un deuxième hiver doux et éviter des surstockages. La courbe reprend sa hausse en 2016.

Selon l’Ademe, la partie production et distribution de combustibles (bois bûche et granulés de bois) représente 8 500 emplois, auxquels s’ajoutent une dizaine de milliers de personnes liées aux activités de fabrication, distribution et installation d’appareils de chauffage au bois. Au total, près de 20 000 emplois directs et indirects composent la filière du chauffage au bois, des emplois souvent non délocalisables.

Une contribution à la transition énergétique

Le bois-énergie contribue significativement à réduire notre dépendance énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre. La France a pris l’engagement de produire 23 % de sa consommation énergétique finale à partir d’énergies renouvelables, dont la moitié pour la filière bois.

Offrant un rendement efficace (85 à 90 %), le chauffage au bois de qualité concourt à la maîtrise des consommations d’énergie fossile (fioul domestique, GPL, gaz,) fortement émettrice de gaz à effet de serre. Il joue également un rôle important dans la réduction des besoins électriques.

France Bois Forêt soutient les actions de valorisation du bois-énergie menées par les acteurs de la filière Forêt-Bois :

Fédération des Forestiers Privés de France (FRANSYLVA)

www.fransylva.fr

Fédération Nationale du Bois (FNB)

www.fnbois.com

Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR)

www.fncofor.fr

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT)

www.fnedt.org

France Bois Bûche

www.franceboisbuche.com

Office National des Forêts (ONF)

www.onf.fr

Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois (SNPGB)

www.snpgb.fr

Union de la Coopération Forestière Française (UCFF)

www.ucff.asso.fr