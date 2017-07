La lutte contre le réchauffement climatique passera par le filière forêt-bois française

Dans cette période de transition énergétique, la filière forêt bois française devra à l’avenir émettre moins d‘émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a donc confié à l’INRA et à l’IGN (l’institut national de l’information géographique et forestière), la réalisation d’une étude sur le futur rôle de la filière forêt bois dans l’atténuation de la pollution. L’étude a expérimenté trois scénarios possibles de l’évolution de la gestion forestière d’ici 2050.

Le premier scénario est celui de « l’extensification ». Cette hypothèse présage d’une extraction de récolte, identique en quantité à celle d’aujourd’hui. Comme la progression des forêts de France connaît et connaîtra une forte croissance, le taux de prélèvement diminuera petit à petit.

Le deuxième scénario est appelé « dynamisme territorial ». Il prévoit une extraction qui augmentera au rythme de la croissance des surfaces boisées. Ainsi le taux de prélèvement sera globalement le même.

Enfin, le troisième scénario est celui de « l’intensification, avec plan de reboisement ». Elle imagine un accroissement des taux de prélèvement du bois dans toute les zones où cela est possible. À coté de cela, les organisations spécialisées dans le bois et la forêt mèneraient une politique volontariste de repeuplement des forêts peu fertiles.

Quel que soit le virage pris, la place de la filière foret-bois française sera déterminante pour limiter le rejet de gaz à effet de serre. Ce problème pose un dilemme : soit maximiser les espaces forestiers pour leur capacité d’absorption du carbone, soit s’en servir pour des bâtiment écologiques.

Les scientifiques mettent en garde les futurs acteurs quant à la priorité d’aller vers les scénarios « extensification » voire « dynamisme territorial ». Mais dans tous les cas, la nécessité de se tourner vers des matériaux renouvelables est au cœur du sujet. Pour un environnement meilleur d’abord sur le long terme, mais également pour des économies, et des emplois à la clé dans cette filière.

Texte : Sacha Jean – photo : © Mzlle – Pixabay