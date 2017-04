La Maison de l’architecture du Nord-Pas-de-Calais devient WAAO

Après 10 ans d’existence, la MAV évolue et devient WAAO, une association loi 1901 à but culturel, éducatif, et d’animation territoriale. L’objectif est d’ouvrir un centre d’architecture et d’urbanisme, à la dimension locale, régionale, nationale et internationale.

« Alors que la loi sur l’architecture a 40 ans, que la MAV a 10 ans et dans le cadre de la réforme territoriale, l’équipe de la MAV s’est interrogée sur le chemin à prendre et le développement de son projet culturel », peut-on lire sur son communiqué.

La maison de l’Architecture et de la ville du Nord-Pas-de-Calais change de nom pour devenir Waao. Association loi 1901 à but culturel, éducatif et d’animation territoriale, elle aura pour objet de développer, au sein de la métropole lilloise, un centre d’architecture et d’urbanisme destiné à informer, sensibiliser et promouvoir la qualité architecturale et urbaine.

Tout en gardant l’essentiel, la MAV souhaite faire évoluer son projet culturel. « En effet, les enjeux métropolitains, nationaux et internationaux nous poussent vers plus de transversalité dans l’architecture et l’acte de construire. L’évolution sociétale de l’architecture pose les questions de l’innovation et de la bio-construction qui mène à plus de générosité et de partage ».

Le programme de cette nouvelle MAV porte toujours sur des expositions, des ateliers pédagogiques, des concours, des publications et des événements ponctuels, comme plateforme de dialogue et de collaboration à travers les frontières géographiques, idéologiques et disciplinaires. Elle doit aussi être un « forum » qui présente des expériences qui influent sur la compréhension et l’avenir des villes et des territoires.

Texte : C.T