La nouvelle édition du colloque national de la biomasse aura lieu le 26 Septembre

Le 6 ème colloque national de la biomasse aura lieu le 26 septembre prochain à Paris.

La 6ème édition du colloque national de la biomasse se tiendra le mardi 26 septembre 2017, à l’espace Saint-Martin à Paris. Cette 6ème édition, intitulée « les bioénergies, c’est l’affaire de tous » sera tournée autour de la biomasse, des biocarburants et du biogaz. Au programme, 4 tables rondes auront lieu, elles auront pour but de réfléchir aux diverses solutions permettant l’expansion de cette filière et les possibles innovations réalisables. Les professionnels du secteur souhaitent également échanger sur leurs attentes pour le futur du secteur. Le colloque sera ouvert par Cyril le Picard et Jean-Louis Bal, respectivement président du SER FBE et du SER. Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique et solidaire et Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, en charge de la forêt, seront également présents.

Plus d’informations : http://www.colloque-biomasse.fr/

Texte : Pierre Barbet – Photo : Syndicat des énergies renouvelables