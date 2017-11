La personnalisation s’empare du bardage bois

Particuliers ou professionnels peuvent désormais personnaliser en ligne leur bardage bois. En quelques clics, il est possible de visualiser son projet et d’obtenir un chiffrage à tout moment.

Le bardage bois présente de multiples possibilités esthétiques, souvent méconnues du grand public. Profils, essences, coloris, dimensions, finitions et même toucher… Plusieurs caractéristiques entrent en compte dans le choix de son bardage bois.

Afin d’avoir une idée plus précise du rendu final, le groupe ISB vient de lancer un configurateur en ligne Wood Designer via sa marque Silverwood®. Particuliers et professionnels peuvent créer leur projet de façade avec les produits de la marque en 4 étapes : dimensions, essences, rendus esthétiques (naturel ou avec finition) et design des lames.

Le détail de la configuration personnalisée est ensuite envoyé par mail. Il est également possible de visualiser le projet sur une maison grâce à une photo ou à la réalité augmentée.

Le client obtient aussi un devis des matériaux, peut demander des échantillons sur les produits standards, ou encore être mis en relation avec des professionnels de la construction bois pour la mise en œuvre de son projet.