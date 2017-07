La serrure connectée Bricard, pour plus de sécurité

Briscard, acteur majeur dans la technologie de la serrurerie depuis plus de deux cent ans, propose une nouvelle innovation. Avec Somfy, expert des ouvertures et fermetures automatiques de la maison, ils lancent la première serrure connectée. Avec un cylindre Serial XPm, protégez au mieux vos biens et votre famille. Vous pourrez ainsi commander l’accès de votre maison, à l’aide d’un capteur, que seuls les bracelets ou les badges fournis peuvent ouvrir. Via un identifiant dédié, contrôlez l’ouverture aux personnes de votre choix selon les jours et les horaires.

Matériel fourni lors de l’achat d’un serrure connectée :

Capot pour motorisation, de couleur blanche

Kit de visserie nécessaire à l’installation de la motorisation

Tournevis T10

Lecteur de badges (RFID)

2 bracelets RFID

2 porte-clés RFI

photo : © ericlamy