26 janvier 2017

Ce projet est né des mains d’un guide de haute montagne. À l’origine auto construit, cela lui a offert une âme singulière. Après avoir changé de propriétaire, la « vocation » de Solelyâ s’est modifiée. Désormais résidence secondaire, les nouveaux habitants souhaitaient plus de lumière, plus de vues.

Implantée sur un promontoire naturel au dessus de la Vallée, entourée de rochers lui donnant son aspect de forteresse naturelle, Solelyâ bénéficie d’une situation et d’une orientation fantastique. L’enjeu était de ne pas dénaturer l’original charmant et traditionnel en intégrant un design contemporain, des matériaux modernes et des solutions innovantes.

Le projet a pu voir le jour grâce à la culture architecturale de leurs nouveaux possesseurs, leur sensibilité pour le Beau et leur goût pour la qualité du bâti. L’architecte et les propriétaires parlaient ainsi le même langage.

Caractéristiques

Solelyâ est le premier habitat avec une toiture terrasse végétalisée située à Coupeaux, sur la commune des Houches. Ce choix, ce travail sur la cinquième façade, est le fruit d’une réflexion et d’une volonté de respecter l’environnement. Pas seulement en terme écologique mais aussi en matière de respect, en limitant les vis à vis. En effet, sur ces coteaux escarpés de Coupeaux, les toits s’offrent à la vue des voisins du dessus.

Conforme à la régulation thermique, un travail important a été fourni afin d’optimiser les apports solaires. Les façades ensoleillées ont été dégagées et le projet ne comporte aucune ouverture au Nord. L’existant a été isolé et rénové en privilégiant les solutions performantes.

L’aménagement principal fut d’ajouter une pièce de vie à l’échelle de l’ensemble pour jouir au mieux de ce hameau, lieu privilégié s’il en est.

Matériaux et organisation

Cet espace en plus, cette pièce greffée sur la façade d’origine faite de verre, d’aluminium noir, lisse et laqué, contraste avec la construction en madrier d’origine. Ce contraste se retrouve dans les vocations des différents espaces, avec la partie originelle pour les espaces privées, les chambres et ses plafonds bas ; et la partie moderne, lieu de sociabilité avec ses espaces à partager.

Solelyâ a maintenant deux personnalités, jusqu’à ses deux entrées distinctes : une première entrée pratique, familiale et une seconde plus théâtrale, une entrée d’apparat pour les invités.

La structure de Solelyâ a été particulièrement étudiée, en porte-à-faux, celle-ci ne comprend pas de poteaux. Sur un promontoire, elle peut évoquer ces maisons que l’on retrouve au dessus de la Pacific Coast Highway à Malibu… Bien loin de Coupeaux.

Fiche technique :

Maître d’ouvrage : Privé

Site : Coupeaux les Houches France

Calendrier : Livré en 2014 après 11 mois de travaux

Type de projet : Extension rénovation

Type de mission : mission complète (conception + exécution)

Surface : 190 m² SHON

Montant des travaux : 670 000 € HT

www.chevallier-architectes.fr/

Chevallier Architectes : Christophe de Carné

com@chevallier-architectes.fr

Source : V2com