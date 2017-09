La Voile Grise

Derrière un portail en bois et un muret de vieilles pierres se cache une maison à ossature bois avec un bardage en Red Cedar qui stylise l’enduit bicolore. Une toiture en bac acier et des menuiseries en aluminium gris foncé viennent renforcer le côté moderne de cette maison d’environ 123 m². Le modèle Nativaé du constructeur Natilia présente des lignes contemporaines et utilise toutes les ressources naturelles disponibles afin d’offrir un habitat à la fois économe et écologique.

Les pièces de vie sont idéalement exposées pour profiter de l’ensoleillement des trois grandes baies vitrées qui apportent lumière et chaleur au rez-de-chaussée. Le poêle à granulés suffit à chauffer confortablement la maison grâce à une double isolation (intérieure et extérieure). Toujours dans une démarche respectueuse de l’environnement, cette mai

son certifiée BBC (Bâtiment Basse Consommation), dispose d’une cuve de récupération des eaux de pluie pour les sanitaires, le lave-linge et l’arrossage du jardin et même d’une borne d’alimentation pour voiture électrique. Côté intérieur, la maison rejoint une ambiance joviale, esthétique et fonctionnelle en se séparant en deux grands espaces à vivre. L’espace jour du rez-de-chaussée se compose d’une grande pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine ouverte en bois. Le séjour dégage une atmosphère tendance et apaisante avec des murs blancs et des poutres apparentes en bois naturel. Le carrelage gris vient contraster et moderniser la pièce. à l’étage, l’espace nuit offre intimité et confort avec trois chambres et une salle de bains familiale. Les espaces extérieurs offrent un vrai plus à la maison. Une terrasse en frêne thermo-traité vient prolonger la pièce à vivre du rez-de-chaussée avec une exposition idéale qui permet à la famille de profiter des beaux jours. Un grand jardin verdoyant entoure la construction, avec un coin plus frais, à l’ombre des arbres, derrière la maison.