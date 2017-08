L’Accoya®, bois modifié high tech

Son introduction en France, par le biais de la société 3A, basée au Havre, n’en est encore qu’à ses débuts. Pourtant l’Accoya®, produit dans l’usine d’Arnhem, aux Pays-Bas, depuis 2007, est déjà commercialisé dans plus de 30 pays.

L’Accoya est un bois modifié remarquable à bien des égards ; pour preuve, le récent rapport(1) de l’Etablissement de Recherche Britannique (BRE), qui confirme, au terme de 13 années d’analyses et de tests, « la durabilité supérieure, la stabilité dimensionnelle, les performances en revêtement extérieur et la durée de vie impressionnante » du produit. L’Accoya® est né des recherches d’Accsys Technologies PLC, une entreprise internationale axée sur l’écologie, dont le coeur de métier s’articule autour de l’acétylation du bois. A l’origine de l’Accoya®, il y a une essence à croissance rapide issu de forêts PEFC et FSC, le pin radiata et un traitement non-toxique, l’acétylation. Ce procédé, en augmentant le nombre de molécules d’acétyle, naturellement présentes dans le bois, modifie ses propriétés physiques.

C’est ainsi que l’Accoya® est insensible à la plupart des micro-organismes et des champignons, sans, pour autant, devenir toxique. Après traitement, sa durabilité, accrue tant en surface qu’au cœur, surpasse même les autres essences durables comme l’Ipé. Autre atout, sa stabilité dimensionnelle : en 2007, un autre rapport(2) démontre que l’Accoya® est 80 % plus résistant au retrait et au gonflement que son essence d’origine, le pin radiata. De fait, la teneur en humidité du bois acétylé n’excède pas 5 %. Moins sujet aux craquelures, il nécessite aussi moins d’entretien et le renouvellement des couches de finition s’effectue sur un rythme plus espacé. Mieux encore, sa longévité minimale, sur la base des tests BRE, est évaluée à 50 ans hors sol et 25 ans dans le sol. Autant d’atouts qui prédisposent particulièrement l’Accoya® à une utilisation en extérieur, là où ses performances et son apparence seront en adéquation.

« Nous sommes représentants d’Accoya® depuis le mois de septembre, et les commandes sont déjà là », rapporte Thierry Aubourg, le gérant de 3A. « Elles concernent, pour lors, le bois pour terrasses et fenêtres. Mais nous venons d’envoyer des échantillons à des menuiseries industrielles. C’est dans ces domaines que l’Accoya® est le plus appréciable ». Et de rappeler que l’acétylation est un procédé exceptionnel « aussi parce que son approvisionnement en bois acétylé ne sera jamais un souci. Quant aux performances de ce bois modifié, elles sont bien au-dessus de tout ce qui existait jusqu’à présent. En France, il n’existe aucun produit équivalent ».

(1) Rapport BRE 268-194, The relative durability of acetylated wood L-joints based on the field test method EN 330: 1993. Report after 13 years of exposure, Suttie (2011).

(2) SHR Rapport 6.3222, Stabilité dimensionnelle du bois Accoya sous différentes conditions d’humidité (2007).