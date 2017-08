L’Atelier des savoir-faire fête ses 10 ans !

L’ASF, structure publique de promotion, valorisation et soutien à l’artisanat d’art comtois, fête son dixième anniversaire.

A cette occasion, l’Atelier prévoit un ensemble d’activités les 2 et 3 septembre prochains, dans les locaux et sur le parking de l’atelier à Ravilloles, dans le Jura.

Démonstration de tournage, ateliers créatifs, projection documentaire, concerts, spectacle de théâtre, marché artisanal, visite contée du sentier des savoir-faire.

Deux concours amateurs sont également programmés, l’un sur la création de robes végétales, l’autre pour les passionnés de sculptures sur bois.

Les sculpteurs amateurs auront toute la journée de samedi pour réaliser leur œuvre, à partir d’outils non-motorisés. La pièce de bois à travailler sera fournie par l’Atelier des savoir-faire. « Ce concours vous permettra de partager vos connaissances et votre passion pour la création en imaginant une sculpture sur bois en bas-relief ou ronde bosse. Durant cette journée, vous pourrez bénéficier de l’appui et des conseils d’artisans spécialisés dans la sculpture, la créativité et le design », précisent les organisateurs du concours.

L’Atelier des savoir-faire est né de la démarche de trois artisans d’art (Paul Lanier, sculpteur sur pipe ; Angelo Nassivera, mosaïste ; Bernard Willmann, tourneur d’art) ainsi qu’un professeur d’arts appliqués au lycée du bois de Moirans-en-Montagne (Christophe Leprest).

Engagés dans la défense de profession d’artisans, ils sont à l’origine de la création de ce lieu d’échanges et de rencontres sur le Haut-Jura permettant aux artisans de renouveler leurs pratiques en travaillant ensemble, de créer de nouveaux objets en mélangeant les matériaux et les idées de chacun, mais aussi de se former.

l’Atelier des savoir-faire milite pour la reconnaissance des techniques des savoir-faire, pour la prise en compte des enjeux contemporains dans leurs actions tournées vers les publics.

Plus d’informations :

Programme et inscription aux concours jusqu’au 31 août sur www.atelierdessavoirfaire.fr