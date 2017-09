L’audacieuse

Chez FINN-EST, c’est vous qui signez le style de votre maison ». C’est donc une maison 100 %

sur mesure que l’entreprise réalise en répondant aux demandes des propriétaires et en leur proposant les meilleures solutions en fonction de leur terrain. On découvre une maison spacieuse, contemporaine et ouverte sur la nature environnante ; « en un mot : le reflet de l’âme de son propriétaire » souligne le constructeur. Cette maison de 163 m² en madriers (pin sylvestre) et avec une charpente en épicéa, profite des performances thermiques, phoniques et hygrométriques du matériau bois, ce qui lui permet de respirer tout en étant étanche à l’air. Ce système constructif est renforcé par une isolation qualitative en laine minérale naturelle et billes d’argile ainsi que par de grandes ouvertures pensées pour profiter au maximum de la luminosité et de la chaleur du soleil. FINN-EST réalise des maisons conformes à la RT 2012 depuis fin 2008, cette construction n’y déroge pas et offre à ses habitants

confort et économie d’énergie. Les ouvertures jouent un rôle essentiel dans la construction de la maison.

La surface et la forme de chaque fenêtre ont été choisies par les propriétaires dans le but d’optimiser la luminosité dans chaque pièce. De grandes baies vitrées et des fenêtres en trapèze qui soulignent la pente du toit sont utilisées afin de créer des espaces lumineux. Le plancher-chauffant et la chaudière à bois apportent un confort thermique aux occupants de la maison. Le bois fait partie intégrante de la construction mais également de la décoration intérieure. Il apporte une ambiance agréable et chaleureuse et permet une volumétrie harmonieuse ainsi qu’une ligne directrice dans la décoration. Dans un style moderne, la maison présente des espaces conviviaux tout en respectant l’intimité de chacun. Le rez-de-chaussée accueille une cuisine ouverte sur le séjour, le salon trouve son prolongement à l’extérieur grâce à une terrasse couverte qui permet de profiter des beaux jours. On y trouve également la suite parentale avec salle de bains et dressing. L’étage reçoit deux chambres sous les combles et une salle de bains. La bibliothèque installée dans la mezzanine est ouverte sur le séjour. Cette dernière permet de donner du volume à la maison. Les chambres et les pièces d’eau sont colorées dans une ambiance moderne afin de sublimer la présence du bois et de capter la lumière, apportant un air de légèreté et de gaieté.