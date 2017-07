Le constructeur de maisons bois Litarh fête ses dix années d’expérience

La Société Litarh est aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés de construction bois et de maison bois en Roumanie. Implantée à Suceava, elle fabrique et monte des maisons bois depuis 10 ans en Roumanie, Norvège, Italie, Allemagne, France, Belgique, Autriche.

L’entreprise Litarh a été fondée par Nicolas Liteanu-Voinescu, ingénieur expérimenté dans l’industrie de transformation du bois. L’entreprise est organisée comme une PME familiale où chaque employé a son rôle à tenir, des tâches précises et des responsabilités.

L’entreprise compte une vingtaine d’employés qualifiés et de quatre ingénieurs, des salariés qui ont une grande expérience dans le dessin, la fabrication et le montage de maison bois.

Les modules fabriqués par Litarh sont conçus avec une précision de l’ordre du millimètre. Ils sont ensuite chargés et transportés sur des milliers de kilomètres afin d’être montés par des équipes de spécialistes Litarh.

L’entreprise Litarh peut aujourd’hui produire et monter 100 maisons par an. La durée moyenne entre le début du projet et le montage sur chantier est de 2 mois. La société possède son propre bureau d’études où tous les projets sont créés et dessinés avec la plus grande précision par des personnels qualifiés. L’équipe conçoit et analyse toutes les données techniques et prend en considération les conditions climatiques du lieu où la maison doit être montée.

Une décennie après leur première maison construite, les spécialistes Litarh ont encore beaucoup de projets pour le futur de l’entreprise, que ce soit l’augmentation de la qualité du travail ou la capacité de production.

Plus d’informations : maisonboisroumanie.fr