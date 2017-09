Le Dôme des Visions pour penser les constructions de demain

À l’occasion de sa nomination comme capitale européenne de la culture en 2017, la ville d’Aarhus au Danemark prévoit plusieurs événements et performances artistiques tout au long de l’année. Un Dôme des Visions a été construit pour l’occasion…

Imaginer les futures façons de construire et de vivre en 2017 et au-delà… Le Dôme des Visions est une bulle transparente, construite à Aarhus au Danemark, afin de réfléchir à la durabilité des villes et aux constructions du futur. La structure abrite le pavillon municipal d’Aarhus et sert de lieu de conférences et de débats autour de ces thématiques.

Ce Dôme n’est pas unique. Deux autres versions ont été construites, à Copenhague et à Stockholm. Pour cette troisième construction, le dôme atteint une hauteur de 10,5 mètres pour un diamètre de 24 mètres – soit un espace de 450 m². Cela représente un gain d’environ 100 m2 sur les deux précédentes constructions.

Imaginé par l’architecte Kristoffer Tejlgaard, le dôme présente une toiture en bois Kerto® LVL (lamibois).

« Le bois, en tant que matériau de construction, offre des avantages évidents en matière de durabilité pour notre secteur. Par essence, le bois est issu d’une usine alimentée par le soleil – la nature » , explique Kristoffer Tejlgaard.

Un nouveau système de poutres courbées en bois, composées de bandes de 21 mm, a permis de minimiser le recours à l’acier tout en garantissant une construction en grille. L’utilisation de poutres courbées en bois a permis la découpe en étoile des supports de jonction du dôme dans de la tôle d’acier de 5 mm d’épaisseur seulement.

« Cela permet d’éviter au total le rejet de 100 tonnes de CO2 dans l’atmosphère comparé à un bâtiment similaire qui utiliserait du béton, qui en émettrait à lui seul 20 tonnes », résume Kristoffer Tejlgaard.

L’intégralité de la construction emploie environ 100 m3 de bois – ce qui représente, selon l’architecte, 80 tonnes de CO2 piégées.