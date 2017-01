Agenda, Articles Le Douglas, une essence d’avenir 27 janvier 2017

France Douglas et Auvergne Promobois organiseront une journée prescription autour du douglas le 17 février prochain en Auvergne.

Au programme:

Visite de Bois Collés d’Auvergne . Combronde (63) comment.e par un co-gérant et le directeur de l’entreprise.

Entreprise en fonconnement depuis 2015 crée par un groupement de 3 scieurs et 3 charpeners locaux dans le but de valoriser les essences locales (Douglas, sapin, épicéa). Elle est spécialisée dans la fabricaon de bois collés pour un usage en structure : bois massif abouté, bois massif reconstitué et bois lamellé collé.

Le bâtiment de BCA est réalisé en structure douglas lamellé collé. Le bardage extérieur est aussi en douglas sans traitement ni finition.

Visite de la piscine Androsace à Cournon d’Auvergne (63) commentée par l’architecte, le BET et le directeur.

Le projet s’inscrit dans la continuité des différents .quipements et b.ments du quarer (gymnase, logements, salle socio-culturelle, caserne des pompiers) où le matériau bois est mis en valeur tout en étant associé à d’autres matériaux (béton, verre, etc.). La piscine répond aux objecfs de la démarche Haute Qualité Environnementale notamment par l’usage massif du matériau bois en structures : poteaux-poutres et charpente lamellé-collé réalisés entièrement en douglas.

Présentation de la mission prescripon bois en Auvergne-Rhone-Alpes par Jean-Pierre Math., Chargé de projets -Prescripteur bois

Présentation en salle de l’action France Douglas par Sabrina Pedrono

Principale ressource forestière émergente du territoire français, le massif de douglas est un enjeu majeur pour le

développement économique des territoires où il est implanté. L’associaon France Douglas fédère depuis 1993 les différents maillons de la filière du pépiniériste au prescripteur. Elle a pour objecf d’accompagner le développement du douglas sur le marché de la construction.

Informations : auvergne.promobois@wanadoo.fr

Photo: Maître d’œuvre : EVRAIN Dominique