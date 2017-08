Le bois était une évidence. Avec ce matériau, Christophe Wamster imagine une maison contemporaine qu’il envisage d’ouvrir à la location en haute-saison. Et avec son emplacement privilégié en pleine nature et son look résolument moderne, le gîte remporte un réel succès. C’est Booa, spécialiste du design contemporain, qui a livré la maison rêvée clé en main. « Pour faire de la location saisonnière, j’ai hésité entre deux modèles : room3 et moov4 avec trois chambres. Mais finalement, j’ai opté pour room3 car c’était le bon compromis : ni trop grand ni trop petit » raconte t-il. Les murs en ossature en épicéa ont été montés en une journée. Trois mois plus tard, c’est au tour du propriétaire de relever ses manches en terminant, selon ses envies, les travaux de peinture. Et déjà, de nombreuses demandes… Car il faut dire qu’en dehors des chalets traditionnels, la maison, avec sa toiture plate, fait état d’exception. « Les Gîtes de France ont été agréablement surpris car ils n’avaient pas du tout ce genre de structures dans la région » explique t-il. D’autant qu’avec ses 79 m², ses trois pièces et son terrain privatif, la maison est idéale pour une famille avec des enfants ou deux couples d’amis. Pour la convivialité : le plain-pied et une cuisine ouverte sur le salon où l’on accède à une terrasse bois de 70 m² orientée plein ouest. Pour le confort : une isolation performante, de larges ouvertures pour la luminosité et la vue ainsi qu’une décoration à l’image de la maison : design, contemporaine et partiellement bois.