Le granulés de bois, un combustible spécial

Le marché du granulés en bois est en pleine expansion. Majoritairement utilisé en Europe, ce combustible fabriqué à partir de bois se fraye un chemin jusque dans les domiciles français. L’objectif des granulés de bois est de permettre une alternative aux énergies fossiles pour le chauffage et donc engendrer une réduction progressive de la production de gaz à effet de serre.

Le granulé de bois est un matériau singulier, confectionné à partir de sciure de bois agglomérée. L’Europe produit 14 millions de tonnes de granulés de bois par an et en consomme 20 millions de tonnes. Cela en fait à la fois le producteur et le consommateur n°1 du marché mondial. Il représente environ 700 000 foyers français en 2016.

La France à une approche louable de la production de ces petits morceaux de bois. Le pays s’autosuffit, ce qui permet de réduire encore plus l’impact carbone de ce matériau et qui permettrait, si utilisé à une plus large échelle, de garantir l’indépendance énergétique de la France.

Différents types de granulés sont disponibles sur le marché. L’agro-pellet, forme de granule sans prétraitement et le black pellet, qui lui est traité thermiquement au préalable. Mais ces deux types de granulés sont encore à leurs débuts et les différents acteurs du marché s’accordent à dire que des améliorations peuvent encore être apportées au produit. Pour ce qui est de l’usage privé des granulés de bois, Propellet pense que « la progression du marché domestique est liée à l’évolution du comportement des consommateurs« .

Mais le granulé de bois trouve aussi son intérêt dans la production d’énergie à grande échelle. La compagnie Parisienne de chauffage urbain, qui représente un tiers de la production de chauffage de la capitale, à expérimentée le produit et des rapports Scandinave et Allemand ont montrés des résultats probants, permettant d’entrevoir des perspectives d’avenir prometteuses pour la filière.

Leur utilisation se cantonne pour l’instant à la production de chauffage, dans laquelle ils excellent, avec des rendements supérieurs à 80% de chaleur produite mais il ne permettent pas de produire suffisamment d’électricité

Texte: Pierre Barbet – photo: Propellet France