Menuisier et ébéniste depuis une trentaine d’années, Chris Tribe sort un livre intitulé « Le Manuel complet du Travail du bois ». Passionné par son métier, il enseigne avec passion le travail du bois et tout ce qu’il faut savoir pour débuter ou se perfectionner. De la prise en main des outils, jusqu’aux techniques d’usinage, d’assemblage et de finition les plus pointues, le manuel détaille toutes les manipulations nécessaire au travail du bois.

Il propose également des projets expliqués étape par étape, pour mettre en application les connaissances et les gestes appris.

Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année, à mettre entre les mains de tous !

Plus d’informations : disponible en librairie, Editions Eyrolles, 264 pages, 32€