Le monde du granulé en fête en septembre

La fête du granulé se tiendra le 16 septembre prochain. Différentes usines en France ouvrir ont leurs portes pour sensibiliser le grand public sur cette méthode de chauffage plus respectueuse de l’ environnement.

Les granulés sont plus écologiques, moins chers et produits en France, ce qui est un net avantage sur les énergies fossiles. Le 16 septembre prochain, cinq usines proposeront des visites publiques pour sensibiliser les Français sur ce mode de chauffage. Les différentes usines sont la SGA (Puy-de-Dôme), MG Granulé (Yonne), 3 bois (Allier), Siat Braun ( Bas Rhin) et Vert Deshy (Ain).

En plus des visites, des activités autour du granulé sont prévues. Les usines auront des programmes uniques qui seront communiqués ultérieurement. L’objectif de cette manifestation est de mettre en avant le chauffage au granulés, qui est un matériau plus respectueux de l’environnement.

Les granulés chauffent environ 700 000 foyers en France. Leur utilisation à une plus grande échelle représente un pas vers l’indépendance énergétique du pays, la France produisant suffisamment de granulés pour couvrir des besoins à l’échelle nationale.

Texte: Pierre Barbet – Photo: Propellet