Featured-1 Le plus Haut Immeuble en Bois des Pays-Bas 26 janvier 2017

Patch22, conçu par FRANTZEN et al., A reçu le prix de résidence WAN 2016 le 10 janvier 2017 et un Green Award, la veille. En décembre, le projet a remporté le prix Zuiderkerk d’Amsterdam pour le meilleur projet d’habitation de 2016, tandis qu’en novembre, Patch22 a remporté les prix d’innovation ARC2016.

Patch22 est le plus haut immeuble en bois des Pays-Bas

Patch22 n’est pas seulement revêtu d’une façade en bois, c’est une structure tout en bois de 30m de hauteur dans laquelle les colonnes en bois, poutres en bois et les murs en bois restent visibles à l’intérieurs des appartements. Les règles d’incendie ont été satisfaites en augmentant toutes les sections de bois. En cas d’incendie, la carbonisation de la couche extérieure du bois protégera les qualités structurelle du bois jusqu’à 120 minutes. Il s’agit du premier immeuble d’appartements aux Pays-Bas à utiliser cette approche et donc à permettre d’expérimenter les qualités atmosphériques du bois dans un immeuble de grande hauteur.

Patch22 dispose de dispositions d’appartement très flexibles

Les appartements, totalement vides lorsqu’ils sont vendus. De cette façon, les propriétaires peuvent concevoir et réaliser leurs propres plans d’étage et même les ajuster au fil des ans. En négociant un nouveau type de contrat de bail foncier avec la ville d’Amsterdam, il est possible de changer la fonction de l’immeuble total du logement aux bureaux chaque fois que cela pourrait être nécessaire selon les circonstances futures. La haute hauteur de plafond de 3,5 m net est non seulement spacieuse pour les propriétaires mais anticipe sur les usages futurs.

Patch22 est le résultat d’un appel d’offres innovant

En 2009, la procédure d’appel d’offres a été novatrice parce que les propositions ont été jugées selon les aspects de durabilité plutôt que financières. Le bâtiment à énergie neutre fournit sa propre énergie par une grande quantité de panneaux solaires sur le toit et est chauffé par un système de chauffage neutre C02 qui utilise des «pellets» (bois comprimé) comme combustible.

L’utilisation abondante du bois permet de stocker autant de CO2 que possible dans la structure du bâtiment. Le nom Patch22 se réfère à Catch22, mais avec une approche positive à la circularité fermée dans les matériaux et la consommation d’énergie.

Patch22 a été développé par l’architecte lui-même

FRANTZEN et al architectes et H20 conseil en installation et gestion de bâtiments ont créé conjointement Lemniskade Projects pour réaliser Patch22 à leurs propres frais et sans l’intervention d’une société de développement traditionnelle.

Lemniskade Projects a récemment acquis la parcelle voisine et a développé un nouveau projet appelé Top-Up. Cela deviendra également un immeuble en bois de 30 m de haut sur une structure en béton existante. Il est prévu de débuter en juin 2017.

Fiche technique :

Projet: Patch22

Emplacement: Johan van Hasseltkade 202-306, 1032 LP Amsterdam

Conception: 2009-2014

Terminé: 2016

Architecte: FRANTZEN et al, Amsterdam, équipe de projet: Tom Frantzen, Karel van Eijken, Laura Reinders

Client: Lemniskade Projects, Amsterdam (Tom Frantzen et Claus Oussoren)

Consultant MEP: H20 conseil en installation et gestion de bâtiments

Gestion des bâtiments: H20 conseil en installation et gestion de bâtiments

Ingénieur structures: Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Entrepreneur: Hillen and Roosen, Amsterdam

Budget (frais de construction): € 6.400.000

Surface: 5400 m2

Crédits photos: Luuk Kramer