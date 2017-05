Le portail du bois lamellÃ© fait peau neuve

Afin de découvrir toutes les qualités et les possibilités du bois lamellé, le portail glulam.org du Syndicat National du Bois Lamellé (SNBL) évolue. Chaque mois, le site met désormais en valeur les ouvrages les plus récents réalisés en bois lamellé, accompagnés d’articles, d’interviews et de vidéos.

Logements, bâtiments tertiaires, équipements publics, bâtiments d’activité, bâtiment agricole, tous les types d’ouvrages sont illustrés et présentés.

Une vaste documentation est également disponible en ligne, détaillant les caractéristiques physiques et les performances mécaniques de ce produit, les systèmes constructifs ou encore le contexte réglementaire … Cela permet de comprendre les atouts et les solutions existantes en lamellé.

Une newsletter mensuelle est également à la disposition des professionnels.

Plus d’infos : glulam.org