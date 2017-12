Le salon de l’immobilier d’entreprise débute demain à Paris

La 16e édition du Simi, salon de l’immobilier d’entreprise, va ouvrir ses portes demain au Palais des Congrès de Paris du 6 au 8 décembre. Près de 28 000 professionnels sont attendus.

C’est le rendez-vous des acteurs du secteur de l’immobilier tertiaire. Le Simi va ouvrir ses portes sur quelques nouveautés pour sa 16e édition.

Pour la première fois, le salon intègre le forum Bâtiments & Territoires Connectés, pour mettre en avant les mutations technologiques qui sont à l’œuvre dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, des filières du bâtiment, de l’IT, et de l’énergie.

Deux plénières seront notamment organisées : l’une, sur la thématique de l’Intelligence artificielle ; l’autre sur les immeubles et territoires connectés. Les thèmes de la RSE et de la transition environnementale seront également abordés lors de deux nouveaux cycles de conférences.

Pour sa seconde année, Smart & New by Simi, va proposer une séance de pitchs, une conférence et des moments de networking pour échanger autour des nouveaux acteurs et usages qui révolutionnent le secteur.

Enfin, les Grands Prix Simi viendront récompenser les immeubles de bureaux et logistiques les plus innovants, le 8 décembre en fin de matinée. En ouverture de cette remise de prix, un Prix Junior de l’immobilier sera décerné à un étudiant qui porte un regard novateur sur l’industrie immobilière et la construction de la ville.

Une centaine de tables-rondes et de débats viendront égayer la visite des 450 sociétés et collectivités participantes et des 28 000 professionnels attendus.

Plus d’informations : http://www.salonsimi.com

Photo : © Simi 2016