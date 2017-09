Le salon Habitat de Saint-Nazaire s’agrandit

Du 15 au 17 septembre 2017, au Parc-Expo & Salle Jacques Brel, le Salon Habitat met en relation les professionnels de l’habitat et de la décoration. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer les professionnels autour des secteurs de la construction, la rénovation et l’amélioration de l’habitat (chauffage, énergies renouvelables) mais aussi dans les domaines de l’aménagement et de la décoration.

6 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les savoir-faire locaux des exposants, être conseillés, profiter d’une large offre de services et produits et surtout recevoir les conseils nécessaires à la maturation de leurs idées.

3 400 m² de surface d’exposition seront dédiés cette année aux 130 exposants. Ils auront ainsi la possibilité de partager leurs compétences avec un public porteur de projets, curieux, amateurs ou passionnés, et de répondre au mieux à leurs attentes.

Plus d’informations : www.salonhabitat.net