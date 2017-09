Le salon pour faire construire

Les 22, 23 et 24 septembre prochains, le salon Faire construire sa maison prend place à Paris, Porte de Versailles.

Ces trois jours seront entièrement dédiés à la maison neuve, avec des rencontres avec les acteurs majeurs du marché (constructeurs, aménageurs fonciers, architectes, banques et organismes de prêt) et des conférences.

Plusieurs thèmes seront abordés : les droits et garanties pour construire, les opportunités financières, la maison connectée, les secrets du confort et des économies d’énergie et les atouts de la maison neuve.

C’est un peu le rendez-vous à ne pas manquer si vous avez un projet de construction à venir.

Plus d’informations :

Horaires d’ouverture :

Vendredi et samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

www.salonfaireconstruiresamaison.com