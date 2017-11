Le traitement TX203 de Cecil Pro obtient une AMM

Cecil Pro, spécialiste des solutions pour la protection du bois, vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son traitement multi-usage TX203.

« Il est le 1er traitement multi-usage sur le marché du Négoce à bénéficier de cette décision. L’utilisateur a ainsi l’assurance que l’efficacité, les risques de toxicité et d’écotoxicité ont été évalués et que la formule est performante, bien équilibrée et moins toxique », assure le fabricant.

Afin d’assurer une meilleure protection des utilisateurs et des lieux traités, les législations européennes sur les biocides (528/2012) se sont en effet durcies. Les produits biocides sont des substances chimiques ou biologiques destinées à détruire ou limiter l’action des organismes nuisibles. Dans le cadre réglementaire européen, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a pour mission, en autre, d’évaluer les substances actives biocides et les produits les contenant, lors de demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM).