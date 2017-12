Les Architectes de lâ€™Urgence rÃ©coltent 81Â 000 euros

Le 23 novembre dernier, des esquisses et photographies d’architectes et de photographes français et internationaux étaient mises en vente, au Pavillon de l’Arsenal, au profit de la Fondation Architectes de l’Urgence. 81 000 euros ont été récoltés.

L’ensemble des bénéfices de la vente sera reversé à la fondation Architectes de l’Urgence, qui intervient auprès des sinistrés pour participer à la reconstruction de leur habitat.

Relevés, esquisses, collages, dessins préparatoires, détails, perspectives ou rendus techniques, toutes les œuvres présentées ont trouvé preneur, le 23 novembre dernier.

Deux lots « Les Mains de Le Corbusier » et « La Tour Montparnasse » ont même atteint l’enchère de 4000 euros.

Au total, ce sont 81 000 euros qui ont été récoltés. « Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite, et qui par leur générosité et soutien contribuent à reconstruire des vies, les architectes et photographes donateurs de cette vente, le Pavillon de l’Arsenal, les partenaires de l’événement, le commissaire-priseur, Maître Le Fur, et son assistant Simon, qui comme à chaque événement ont su motiver la salle pendant près de deux heures, et bien évidement, tous les acheteurs qui ont permis d’atteindre ce montant de collecte remarquable.

Les fonds récoltés serviront à l’action générale de la Fondation, qui vient en aide aux sinistrés pour participer à la reconstruction de leur habitat.