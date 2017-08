Les différents types de vitrage

En construction et en rénovation, l’orientation, la taille et l’emplacement des fenêtres influencent le type de vitrage. Il en existe une multitude sur le marché : double ou triple vitrage, basse émissivité (Isolation Thermique Renforcée), isolation phonique, contrôle solaire, protection UV, vitrage anti-effraction (feuilleté, armé), auto-nettoyant, chauffant, intelligent (adaptable à l’ensoleillement), etc.

Double vitrage, ITR, vitrage phonique et triple vitrage



Le marquage CE sur les étiquettes, précise les caractéristiques thermiques de la fenêtre. Elles sont mesurées selon la norme en vigueur. La valeur U (mesurée en W / m²K) est l’unité de mesure du coefficient de conductibilité thermique. Plus cette valeur est petite, meilleure est l’isolation. Les performances d’une fenêtre s’expriment avec le " Uw " (coefficient thermique global). Plus cet indice relatif à la qualité d’isolation est bas, moins la fenêtre est déperditive (meilleure isolation). Présentant de grandes valeurs Ug liées aux pertes de chaleur et un coefficient U moyen de 5,8 W / m²K, le simple vitrage est le moins isolant. Il a quasiment disparu du marché. Le double vitrage est deux fois plus performant qu’un simple vitrage avec un coefficient U compris entre 1 et 2,8 W / m²K. Le double vitrage se compose de deux vitrages séparés par une épaisseur d’air mobile ; 12 ou 16 mm pour les modèles standards avec un vitrage de 4 mm (signifie : deux vitres de 4 mm d’épaisseur). Ces standards se présentent sous format : 4 / 12 / 4 et 4 / 16 / 4. La lame d’air permet d’éviter la convection et la conduction. La Réglementation Thermique 2012 impose une isolation encore plus performante. Seuls les vitrages à basse émissivité (Isolation Thermique Renforcée, ITR ou VIR) permettent de respecter les normes en vigueur, en diminuant le coefficient de transmission thermique U. Ce type de vitrage se compose de deux surfaces vitrées séparées par une lame d’air déshydratée (16 ou 20 mm d’épaisseur). À l’intérieur du double vitrage, l’un des verres est traité avec un mince film transparent à base de métal ou d’oxydes métalliques en argent. Ce revêtement agit comme un bouclier pour empêcher la chaleur de la maison de fuir à l’extérieur tout en laissant entrer celle du soleil. La substitution de l’air par du gaz inerte (argon, kripton, etc.) renforce l’isolation. La conductivité thermique de l’argon étant 1,3 fois plus faible que celle de l’air.