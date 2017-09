Les femmes architectes prennent leur revanche

L’association HF Île-de-France, militant pour l’égalité homme-femme dans les arts et la culture, organise les journées du Matrimoine. En partenariat avec le Mouvement pour l’Équité dans la maîtrise d’Œuvres architectes à l’honneur, les femmes architectes, créatrices du passé, seront à l’honneur du 16 au 17 septembre.

13 événements sont organisés à Paris et en Île-de-France. À travers des commentaires historiques et des interventions artistiques, 5 parcours urbains détourneront rues et bâtiments parisiens pour mettre en lumière les créatrices du passé.

3 visites sont également programmées :

– le Théâtre Dunois (13e arrondissement), construit par l’architecte Edith Girard (1949-2014) ;

– Les Maisons de la Suisse, du Brésil et du Mexique de la Cité Universitaire (14e arrondissement), aménagées par l’architecte et designer Charlotte Perriand (1903-1999) ;

Le presbytère de l’église Saint-François (19e arrondissement), construite par Marion Tournon-Branly (1924-2016), première femme admise à l’Académie d’Architecture.

Ces visites sont conçues et commentées par des architectes, urbanistes, historiennes de l’architecture membres du MéMO.

Deux expositions « Les femmes artistes dans l’ombre » et « Ma mère au Panthéon » rendront compte du talent, longtemps ignoré, des femmes et de leur transmission dans la création artistique.

Plus d’informations : www.hf-idf.org

Photo : Alice Guy – Régine Blaché-Bolton