Les Halles Bacalan : 16 km de lames de bois pour retrouver le goût d’antan

Sur l’îlot de la Fourrière, dans le quartier des Bassins à Flots à Bordeaux, des halles gourmandes au design d’antan viendront compléter par l’alimentaire l’offre caviste de la Cité du Vin, de l’autre côté de la rue. Visite de ces nouvelles halles, où le bois est bien visible.

En plein cœur du quartier des bassins à flot, une nouvelle halle marchande d’environ 2700 m² de surface plancher va ouvrir ses portes le 8 novembre prochain. Les travaux débutés en mai 2016 sont déjà bien avancés et les ouvriers s’activent pour les dernières finitions. Outre le restaurant de Nicolas Lascombles, cette halle gourmande doit être prête à recevoir des corners, stands, ou échoppes de produits alimentaires (distribution/fruits, légumes, viandes, poissons, et vente à emporter), dont le concept sera exploité par Biltoki, promoteur-exploitant basque qui gère d’autres infrastructures similaires comme les halles d’Anglet et de Dax.

Le bâtiment se présente sous la forme d’un long parallélépipède, avec un volume bas horizontal proche des écluses. Largement vitré, il présente 1200 m2 de murs rideaux vitrés, et 650 m² de pavés bordelais sur l’avant.

Les halles seront protégées du soleil par un claustra en bois. « 16 km de lames de bois brise-soleil, en peuplier thermo-laqué ont été mises en œuvre », précise Pascal Martin, directeur général du groupe Legendre, en charge de l’aménagement immobilier de l’ensemble de l’îlot.

L’îlot sera aussi aménagé d’un peu moins de 10 000 m² de surface plancher de bureaux qui seront livrés au printemps prochain. Ils seront constitués de larges plateaux de 18 m de profondeur en R+2, autour de deux patios intérieurs, et d’un étage partiel en R+3. Les terrasses de l’immeuble, avec vue sur la Cité du vin, seront arborées et une partie, accessible au personnel.

Le terrain sera aussi agrémenté d’un complexe hôtelier et para-hôtelier (3 étoiles + 3-4 étoiles) et d’une auberge de jeunesse, qui ne seront pas livrés avant 2020. L’ensemble des silos présents sur celui-ci seront conservés. Les deux silos les plus à l’Est seront même transformés en entrée pour l’hôtel 4-5 étoiles !

Texte et Photos : Claire Thibault – Perspective : Axyz