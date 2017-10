L’estivale

de réunion et de partage. La famille profite ainsi pleinement de la vie quotidienne. Et pour y vivre confortablement dès les premiers pas, la maison est entièrement équipée de chauffages électriques. Cogebois a imaginé ainsi une maison de plain-pied facile à vivre en ossature bois ; du Pin des Landes Couleur, comme pour le bardage. Posées à l’horizontal, les lames du bardage ont été peintes en usine ; le blanc inspire et le gris encadre. La couleur souligne ainsi l’architecture, elle donne du rythme et insuffle un climat estival à cette maison de plus de 98 m ² construite en 2011 en plein cœur des Landes. Recevant la famille tout au long de l’année, la maison se prête parfaitement aux activités d’été et d’hiver. Relié à la cuisine, le garage trouve ainsi son utilité. Côté confort non plus, rien n’a été oublié : de larges débords de toit pour réguler l’ensoleillement et créer une terrasse abritée, et une isolation performante en laine minérale qui répond aux standards de la RT 2005. Facile à vivre et facile à entretenir, cette résidence secondaire au bardage rafraîchissant et évocateur fait de l’œil à ses voisines les résidences principales.