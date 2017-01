Featured-1, Projets d'Archi L’extension du Lycée au Bourget 26 janvier 2017

Environnement pédagogique et pédagogie de l’environnement. Rénovation totale, extensions en structure bois d’un ensemble en brique, toitures végétalisées pour évaporation des eaux de pluie, éoliennes et cheminées solaires pour l’éclairage et la ventilation naturelle.

Les classes sont installées dans les étages, l’architecture rend habitable le niveau enterré à 5,00m. de l’ancien bâtiment en y apportant la lumière naturelle. Comment ? Par une longue entaille Nord-Sud dans le sol de la cour, jardin en creux de graminées que longe une galerie vitrée conduisant de l’accueil, au rez-de-chaussée, aux lieux de la vie scolaire et à la bibliothèque, en bas.

Une large nappe structurelle en bois abrite accueil, préau, galerie. Son extrémité Nord surplombe le bâtiment patrimonial ise aux logements de fonction.et sert d’assise aux logements de fonction.



Programme : Enseignement général et technologique. 665 élèves enseignement général et technologique. Trente salles de classes, CDI, amphi, restaurant, 6 logements de fonction. L’établissement comprend un « micro lycée » pour une cinquantaine d’élèves « décrocheurs » souhaitant reprendre leur scolarité après plusieurs années d’abandon.

Performances environnementales : Ubât-20%. Créf-20%. Chantier Vert ; cheminées solaires pour la ventilation naturelle ; éoliennes urbaines (éclairage extérieur) ; panneaux solaires (eau chaude sanitaire) ; récupération des EP pour arrosage et alimentation des appareils sanitaires.

Fiche technique :

Nom du projet : Lycée au Bourget

Localisation : Région Ile-de-France

Livraison 2014

15,5M€HT ct cnstr.

8400m2 shon.

Architectes/designers : Hubert & Roy architectes et associés.

Collaborateurs :

Julien Plessis, Michaël Hackspill, collaborateurs. CET bet ts corps d’états. Frank Boutté consultant HQE. Cap Horn bet acoustique. Arnaud Hug paysagiste. Donnet Tresse images numériques.

Pour plus d’informations :

www.hubert-roy-architectes.fr/