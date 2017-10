L’immeuble bois Perspective sort de terre à Bordeaux

Au pied du futur pont Simone Veil, dans le quartier Bordeaux Euratlantique, Perspective est un immeuble de bureaux de 30 mètres de hauteur pour 7 niveaux. Construit en ossature bois, par le groupe Pichet, ce bâtiment tertiaire devrait être livré en 2018.

« Construire en bois ne s’improvise pas, il faut beaucoup de préparation en amont ». C’est avec ces mots que Xavier Monségu, le directeur de maîtrise d’œuvre du groupe Pichet ouvre la visite du chantier de l’immeuble Perspective, à Bordeaux.

Ce bâtiment tertiaire à ossature bois, « le plus élevé de France » selon le promoteur, sort progressivement de terre sur les quais de la Garonne, au cœur du futur quartier d’affaires Bordeaux Euratlantique.

Sa structure mixe le bois et le béton, pour des raisons structurelles. « Le noyau du bâtiment en béton monte jusqu’au R+6 et améliore l’inertie thermique du bâtiment », explique Nicolas Laisné (Agence Laisné-Roussel), l’architecte en charge du projet.

Composé de deux ailes entourant l’atrium central, le bâtiment fait la part belle aux ressources locales. Il présente une structure poteaux-poutre lamellée collée, en Pin des Landes, agrémentée d’un bardage en Epicéa du Limousin pré-grisé. Dans ce projet, le bois a d’ailleurs été laissé apparent, à plusieurs endroits dans l’immeuble. «Le bois est source de confort et de bien-être, il est important de le voir et de le sentir », souligne l’architecte.

Immeuble Perspective en chantier (à gauche) et la résidence Résiden’Ciel (à droite) à Bordeaux © Claire Thibault

L’immeuble de 4600 m² de bureaux et terrasses a été conçu pour être modulable et « intelligent ». Le bâtiment est géré grâce à un système central et des capteurs, permettant de réguler la ventilation, l’électricité ou encore les compteurs d’eau. En termes de performances, le bâtiment est « passif » et atteint la certification NF HQE, et BREEAM very good.

Détails de la structure bois/béton de l’immeuble Perspective en chantier, à Bordeaux © Claire Thibault

« Construire en bois avec un label environnemental est tout sauf évident. Il fallait trouver une équation ambitieuse et vertueuse, mais réaliste du point de vue économique », rappelle Stéphane de Faÿ, directeur général de l’EPA Bordeaux Euratlantique. « Tous les territoires ont prouvé qu’il est faisable de démocratiser le bois dans le logement et qu’il n’est pas plus cher que le béton. Reste à faire du volume maintenant, en structurant la filière », ajoute-t-il. Pour rappel, l’EPA Bordeaux Euratlantique a prévu de favoriser la filière bois, à travers un objectif : la construction de 25 000 m² de bâtiments à ossature bois.

L’immeuble de bureaux Perspective a pour sa part déjà été acquis par le groupe d’assurance Camacte, pour être mis en location. Il prendra place à côté d’une résidence de logements neufs, conçue également par le promoteur Pichet, et baptisée Résiden’Ciel.

Texte : Claire Thibault – Photo de Une : © Agence Laisné-Roussel – Pichet Immobilier