L’OMPE lance un signal d’alarme sur les Feux de forêts

Alors que de nombreux incendies éclatent à cause de la sécheresse, l’Organisation Mondial de la Préservation de l’Environnent lance un message d’alerte.

Plus de 100 000 hectares partis en fumée depuis le début de l’année au Portugal, dont 26 000 rien qu’avec celui déclaré mi-juin, faisant de lui l’incendie le plus meurtrier de l’histoire du pays ; 8 500 hectares carbonisés en Espagne en trois jours mi-juin également, laissant le parc naturel protégé de Doñana comme un cimetière ; 500 hectares brûlés en Turquie dans un incendie déclaré, il y’a quelques jours, et difficile à maîtriser ; des incendies en Russie ou en France à Ramatuelle, à Martigue, à Perpignan, en Corse..

Voici le bilan du départ de l’été dans plusieurs régions à hauts risques d’incendie. C’est pourquoi l’OMPE tire aujourd’hui le signal d’alarme. Il dénonce les dangers liés à une augmentation de la température, car la France vient de connaitre le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900. Car ce sont des vies humaines, des maisons, des villages et des écosystèmes qui sont en jeu. De plus, lorsque des températures extrêmes provoquent un incendie, cela résulte de rejets de CO2, d’une accélération du réchauffement climatique, et de bouleversement de biodiversité.

L’OMPE demande donc la tenue en urgence des états généraux sur les feux de forêts. Ils souhaiteraient puiser dans les fonds verts afin de trouver une solution pour stopper ces feux de masses.

L’organisation en profite pour lancer un message de soutien à tous les pompiers du monde, qui veillent au mieux sur la sécurité des civiles.

Une pétition a été lancée sur leur site. Pour y déposer votre signature, cliquez-ici.