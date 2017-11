Construction bois et paille : deux bâtiments à visiter en décembre

À l’occasion des 3e rencontres de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine, l’Interpro Forêt-Bois 64, Résonance Paille (Réseau régional de la construction paille) et le Cluster Eco Habitat organisent la visite de deux bâtiments et des conférences à Salies-en-Béarn, le 8 décembre prochain.

La construction bois paille est-elle l’avenir de la construction, dans le contexte du développement d’une démarche Bas Carbone ? À Salies-en-Béarn, deux bâtiments ont été réalisés à l’aide de ce mode constructif performant, écologique et économique : une école et un Esat.

Le 8 décembre prochain, il sera possible de visiter l’Esat (qui est aussi un Bepos), d’obtenir des informations sur la construction bois-paille, ses évolutions et des retours d’expériences des professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage et bureaux de contrôle.

Plus d’informations :

– Programme détaillé

– Inscription obligatoire