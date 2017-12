Les métiers du bois mieux valorisés

L’ensemble des organismes, acteurs du développement et de la promotion de la filière foret-bois en France, met en ligne le site www.metiers-foret-bois.org dans une nouvelle version.

Les internautes pourront y trouver des descriptifs métiers, des vidéos, un moteur de recherche de formations avec la possibilité de croiser univers, métier, région et département, un quizz pour (re)découvrir de façon ludique la filière forêt-bois, des liens qualifiés pour trouver un stage ou un emploi.

Un test permet même aux personnes en phase d’orientation de découvrir le(s) métier(s) correspondant à leurs goûts ! Une vingtaine d’établissements de formation du territoire limousin sont répertoriés.

L’objectif est de promouvoir les métiers et les formations de la forêt et du bois, auprès des hommes et des femmes.

Plus d’informations : www.metiers-foret-bois.org