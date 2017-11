Un fabricant de planchers en bois massif récompensé

Boa-Franc, fabricant de planchers en bois massif préverni vient d’obtenir un Grand Prix, attribué dans la catégorie PME indépendante manufacturière, à l’occasion de la cérémonie de remise des Grands Prix québécois de la qualité, qui s’est déroulée jeudi le 16 novembre, au Palais des congrès de Montréal.

Il s’agit de la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec, aux entreprises et organismes qui appliquent avec succès les meilleures pratiques d’affaires. Et pour la deuxième fois consécutive, c’est le fabricant de plancher en bois massif Boa-Franc qui en est le lauréat.

Boa-Franc, dont le siège social est établi à Saint-Georges, Québec, est un important chef de file en matière de fabrication de planchers de bois massif, et ce, depuis 1983. L’entreprise, homologuée ISO 9001 et soucieuse de l’environnement, a à cœur de créer des produits de qualité supérieure et d’appuyer l’exploitation durable des ressources forestières et des matériaux.

En plus d’avoir été reconnue pour l’excellence de sa gestion et ses résultats exceptionnels, l’entreprise lauréate s’est particulièrement illustrée par la qualité de son processus de planification stratégique ainsi que pour l’attention accordée aux clients et aux marchés lors de l’évaluation du jury.

C’est au nom du président de Boa-Franc, M. Pierre Thabet, et de ses 475 employés que M. Jacques Beaudoin, vice-président exécutif et directeur général, s’est vu remettre le prestigieux prix.

L’entreprise cumule les distinctions en matière de qualité depuis les dernières années. Les détaillants et autres professionnels du domaine du revêtement de sol lui ont décerné la première place en matière de qualité, à plus de 27 reprises, dans le cadre de sondages menés par les magazines de l’industrie que sont Floor Covering Weekly, Floor Covering News, Floor Focus, en plus de figurer au palmarès des Employeurs de Choix au Canada en 2016 et 2017, d’être lauréate du prix Or lors des Prix Canada pour l’excellence en 2013 et de la plus haute reconnaissance lors des Grands Prix québécois de la qualité en 2012.

L’entreprise de Saint-Georges fêtera son trente-cinquième anniversaire en 2018.