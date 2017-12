Le portail électrique, le confort au bout des doigts

Lorsque l’on s’engage dans un projet de construction, on envisage la maison dans son style, son aménagement intérieur, le confort, l’accessibilité, la décoration, etc. Ensuite on rêve de l’aménagement extérieur avec une belle terrasse en bois, une piscine, tout un environnement paysagé, mais trés vite il faut faire correspondre ce rêve, à un budget qui, lui, ne permet pas forcement.

Il n’est donc pas rare d’apprécier son niveau d’exigence à la baisse, se garder quelques travaux pour permettre de finir ce qui reste le principal, c’est à dire la maison.

Et dans ces travaux que l’on se garde pour faire baisser la note, il y a la décoration intérieure, la peinture par exemple, mais aussi et surtout l’environnement extérieur. La terrasse que l’on fera au beaux jours, les arbres que l’on plantera l’année prochaine, la clôture et le portail que l’on voit au moins cher. Ainsi, pour ce dernier, on rogne sur un confort, qui n’est pas négligeable lorsque le froid se fait sentir et que sortir de sa voiture pour ouvrir puis fermer le portail, révèle un agacement dont personne n’a besoin.

Aussi sachez, qui si vous n’avez pas le budget pour installer un portail électrique, vous pouvez néanmoins prévoir toutes les arrivées pour le motoriser lorsque ce sera le bon moment pour vous. Et terme de motorisation, il y a le choix. Bon nombre de grandes enseignes de bricolage proposent des kits de motorisation en fonction de votre portail, coulissant, deux battants… de son poids. Il y a des fonctions pour le passage piéton, anti-écrasement…etc.

Le kit se compose :

un clignotant de signalisation qui prévient de l’ouverture imminente du portail. Il doit être visible de tous les usagers. des photo-céllules pour stopper la motorisation si une personne est dans une zone à risque.

pour stopper la motorisation si une personne est dans une zone à risque. des capteurs informatifs d’arrêt en fin de course

d’arrêt en fin de course l’inévitable télécommande portail, qui est le prolongement du confort dont je vous parlais au début de cet article.

En neuf ou en rénovation, il est donc toujours possible d’adapter une motorisation à votre portail. Et pour aller plus loin, sachez qu’il existe des pack domotique qui permet de contrôler votre portail, par commande vocale, ou par géolocalisation lorsque la voiture arrive ou encore d’allumer les lumières. Un portail bien installé est synonyme de confort mais aussi de sécurité.