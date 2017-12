Chalet gourmand

Vous aimez les chalets en bois, vous aimez la raclette ? Les deux sont réunis à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s qui vient d’installer un chalet confortable pour y déguster une raclette haut de gamme, avec des mets soigneusement sélectionnés au menu !

L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, récemment rénové, vient d’installer un chalet en bois de 20 m² pour la saison hivernale sur la terrasse du Joy.

Raclette au lait cru. Assiette de charcuterie artisanale © Fau Laurent

Permettant d’accueillir jusqu’à 8 personnes, le chalet est le lieu cocooning par excellence avec mobilier en bois, peaux de bêtes, musiques, fourrures et décoration de Noël.

Jusqu’au 17 février, au déjeuner ou au dîner, le menu se composera d’une mise en bouche et d’un cocktail imaginé par Stéphane Ginouvès, le Chef Barman Meilleur Ouvrier de France de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, à base de Champagne Veuve Clicquot Rich, une cuvée dédiée à la mixologie, servie sur des glaçons et associée à du vin d’épices.

Fondue Mont d’Or au Savagnin Rattes. Brochettes de viandes fumées – © Fau Laurent

Place ensuite à l’incontournable raclette sélectionnée par le Fromager Meilleur Ouvrier de France, Xavier Thuret et accompagnée d’un assortiment de charcuteries de la Maison Garcia, d’une salade truffée et de pommes de terre grenailles.

Pour le dessert, une mini omelette norvégienne et une fondue au chocolat avec les crus « Monsera 37% cacao » et « Akosombo 68% cacao » sélectionné par le Chef pâtissier et La Maison du Chocolat, viendront séduire les fins palais.

Ce menu à 115 euros par personne se décline avec ou sans boissons.