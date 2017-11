Menuiseries et sécurité

La RT 2012 a mis en exergue l’importance du vitrage, qui doit représenter au moins 1/6ème de la surface habitable. La lumière naturelle, la chaleur passive et la protection solaire sont liées aux performances thermiques de votre maison dans le cadre des besoins de chauffage ou climatisation, de ventilation et d’éclairage, conformément au besoin bioclimatique (le BBio < BBio max) mis en place.

Les fabricants redoublent donc d’innovations pour adapter les menuiseries (portes fenêtres et baies) et être conforme aux réglementations mais pas seulement. En effet, les fenêtres et portes-fenêtres sont les principales voies d’accès utilisées par les cambrioleurs.

La serrure est donc le premier rempart de sécurité de votre porte d’entrée puisque c’est elle qui devra résister face aux tentatives d’effraction et d’intrusion à votre domicile. Il existe une multitude de possibilité de retarder l’effraction.

Certaines efficaces mais peu esthétiques, comme l’ajout d’une serrure sur une fenêtre, et d’autres où la qualité des matériaux et le système de fermeture peut faire la différence.

Le deuxième point sensible est bien-sûr le vitrage.

Vitrage feuilleté ou alarme :

Les fenêtres situées au rez-de-chaussée sont les plus exposées aux tentatives d’effraction. Les ouvrants à la française peuvent être équipés d’une crémone spécifique condamnant la menuiserie en traverse haute et basse. Les accompagner de volets roulants constitue une autre solution efficace. Quant aux doubles vitrages retardateurs d’effraction, ils comportent plusieurs couches de film PVB (polyvinyle butyral) entre les deux vitres qui forment la face extérieure du vitrage.

Leur degré de résistance aux chocs dépend du nombre de films insérés.

Ultime solution, l’alarme reliée à un détecteur placé sur la fenêtre se déclenche dès qu’il y a tentative d’effraction de la fenêtre par l’extérieur. Il existe également des capteurs à installer sur les menuiseries, ou encore des détecteurs d’ouverture intégrés, vissés dans le cadre des menuiseries en usine, qui ont l’avantage de rester invisibles quand les fenêtres sont fermées.

Il existe donc des solutions pour vous sentir protéger quand vous êtes chez vous et quand vous ne l’êtes pas.

Pensez également que le cout pour la sécurisation de votre maison est minime sur le budget de la maison au regard de la tranquillité d’esprit que cela procure.

Si vous avez besoin de conseils ou d’informations, voyez votre Serrurier à Paris ou en province, il vous renseignera pour éviter tous désagréments.