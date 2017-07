Plan Climat : les annonces de Nicolas Hulot

Le ministre de la Transition Écologique et Solidaire a présenté le Plan Climat qui sera adopté lors de ces prochaines années, afin d’accélérer la transition énergétique.

En effet, depuis la COP21 et l’accord de Paris sur le climat, la France est, selon les mots de son ministre de la Transition énergétique, « la gardienne d’une responsabilité universelle, celle de la lutte contre le changement climatique ». Le Plan Climat va donc jouer un rôle important. Il définit en quelques points le virage qui sera pris en matière d’écologie dans les années à venir, bien au delà du quinquennat en cours. Il propose plusieurs solutions pour que la France laisse une empreinte écologique la plus faible possible.

Préparé pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe, le programme climatique de Nicolas Hulot prévoit entre autres, de rendre irréversible l’accord de Paris. Ce point fait notamment écho à la ratification de ce contrat par Donald Trump, quelques mois après l’entrée des États-Unis par Barack Obama. Le Plan prévoit également d’interdire la vente de voitures, émettant des gaz a effet de serre d’ici 2040, ou encore de laisser les énergies fossiles dans le sous sol. L’objectif final est de rentrer dans la neutralité carbone à l’horizon 2050, et d’être les numéros 1 mondiaux de l’énergie verte, pour que toute la société française bénéficie de ces changements bénéfiques.

D’ailleurs, le ministre de la Transition Écologique et Solidaire souhaite réaliser cette transition écologique avec l’accord des français. « Ce Plan climat appartient à tous les Français », rappelle Nicolas Hulot. « Nous les associerons à son suivi et permettrons aux Français de participer au premier budget participatif sur le climat, et ainsi de donner leur avis sur les politiques que nous engagerons », explique-t-il, comme un appel à la solidarité nationale.

Texte : Sacha Jean