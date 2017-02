Actualités, Articles, magazine construction maison bois Le Numéro 78 est en Kiosque – Février – Mars 2017 31 janvier 2017

Le début d’année est toujours propice au renouveau, aux bonnes résolutions et aux projets… Et si vous lisez Architecture Bois, c’est que vous souhaitez une alternative à la construction dite “ traditionnelle ”. Dans cette prise de conscience, que l’on pourrait dire écologique, il faut s’intéresser aux systèmes constructifs en bois qui apportent chacun des qualités indéniables, tant sur le plan technique qu’écologique, mais également sur ce qui compose votre future maison et encore plus précisément, la manière dont vous pouvez utiliser les énergies renouvelables pour limiter la consommation d’énergie.

En effet, conjuguer une structure bois à une bonne isolation et à un système de chauffage adapté, permet de réduire fortement les besoins en énergies fossiles (elles coûtent chers et polluent), tout en améliorant le confort et la qualité de vie. Le prix ? C’est prendre le problème à l’envers. Construire une maison est souvent le projet d’une vie. Il convient donc de l’aborder en termes de confort, de qualité, d’entretien et d’économies. Rien ne coûte plus cher qu’une maison qui vieillit mal ! La qualité reste, le prix s’oublie… Il est temps que la prise de conscience mondiale sur le dérèglement climatique, qui nous impacte, mais bien moins que la génération de nos enfants, soit intégrée dans nos choix et nos actions. La construction, grosse consommatrice de carbone et d’énergies, est évidemment au cœur de ces considérations. La filière bois, en construction, en isolation et en chauffage, représente une opportunité dont nous pouvons tous profiter pour concilier qualité de vie et environnement.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

