Le Numéro 81 est en Kiosque – Août – Septembre 2017

ÉDITORIAL :

Les Clefs du succès



Les vacances sont toujours un moment propice pour prendre le temps de faire ce que l’on remet souvent à plus tard. Lorsque l’on désire faire construire, il est important de prendre le temps pour bien préparer son projet. C’est à dire, d’être informé pour éviter les écueils, les mauvaises surprises. Dans notre dossier, nous avons demandé aux professionnels ce qu’il faut connaître avant de lancer la mise en chantier. Du rôle du professionnel au choix du terrain, les études à mener, sans oublier les garanties nécessaires à la sérénité de la construction pendant et après le chantier, le dossier vous apporte astuces et conseils parce que tout ce qui n’a pas été prévu peut se transformer en surcoût. D’ailleurs lorsque l’on évoque la maison bois, on insiste sur son coté écologique et sain mais rapidement, la question du prix devient un élément de comparaison avec la construction traditionnelle. Mais, selon moi, ce débat n’a de sens que si l’on considère tous les paramètres. C’est à dire le coût de construction, bien sûr, mais aussi la vitesse de mise en œuvre, les économies d’énergie réalisées, ou encore la qualité et le confort de vie. Comme beaucoup de choses dans la vie, construire est avant tout une affaire de choix mais aussi d’opportunités. Aussi pour ce numéro, nous mettons en lumière les nombreux avantages dont peuvent bénéficier ceux qui veulent, certains pour la première fois, accéder à la propriété, ce qui est le souhait de 84 % des Français ( étude Foncia 2016 ).

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

SOMMAIRE :

Retrouvez le numéro 81 chez tous les marchands de journaux ainsi que sur notre boutique en ligne au format papier ou PDF :

Fiches numéros Papier et PDF :