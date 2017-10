Le Numéro 82 est en Kiosque – Octobre – Novembre 2017

ÉDITORIAL :

Lors du congrès Woodrise sur les immeubles en bois de moyenne et de grande hauteur, à Bordeaux, en septembre dernier, la construction bois a franchi un nouveau palier dans son évolution et dans la reconnaissance de ses qualités. Le Woodrise Paper signé par les délégations de six pays, amorce une collaboration technique et un partage d’expérience à l’échelle internationale, autour de la construction bois. Ce document valide la mise en œuvre d’un cercle vertueux, pour la construction bas carbone et le développement harmonieux des territoires urbains et ruraux, dont le bois est considéré comme le matériau fédérateur. Cette avancée significative du bois, repositionné à sa juste valeur à la table des matériaux importants dans la construction en général, vient également de la prise de conscience ou l’anticipation des prochaines normes bas carbone, des grandes entreprises du BTP. En effet, ceux que l’on appelle « les gros faiseurs », développent de plus en plus de projets d’immeubles de grande hauteur, 12 à 17 étages dont la structure est en bois. Ce système constructif bois est plébiscité car au delà de ses qualités techniques, de sa rapidité de mise en œuvre qui réduit les coûts et les nuisances, et ses atouts écologiques indéniables, c’est bien le confort et la qualité de vie ressentis par les habitants qui finissent de convaincre les plus sceptiques. C’est d’ailleurs ce que nous confiait Marc-André Roy, constructeur-promoteur canadien de Arbora, plus vaste ensemble résidentiel réalisé en CLT. Le bois est un matériau intemporel qui continuera de faire du bien pour notre avenir.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

