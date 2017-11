Le Numéro 83 est en Kiosque – Décembre 2017 et Janvier 2018

Au sommaire de ce numéro : Dossiers : les parquets en bois massif, maisons passives autonomes, le bon plancher au bon endroit, faire construire en régions Provence-alpes-côte d’Azur et Corse. Reportages : nid sous la neige, Vision et discrétion, Reine des glaces, le belvédère, En toute autonomie, Yin & yang, Touche de miel. Suivi de chantier d’une maison bois, Projet d’archi…





ÉDITORIAL :

La maison bois, un état d’esprit.

L’année se termine par une note positive pour l’ensemble de la filière bâtiment. Même si le secteur de la maison individuelle a peiné à repartir dans la construction bois, cette rentrée 2017 montre des signes encourageants pour 2018. Évidemment, toutes les régions ne sont pas égales, mais la reprise amorcée en 2016 et confirmée en 2017, ne semble pas fléchir en 2018, bien au contraire. Le secteur des agrandissements-surélévations toujours plus plébiscité ( 1 projet sur 3 est en bois ), favorise une meilleure connaissance des systèmes constructifs en bois par le grand public et lève des a priori encore tenaces. La mise en application des nouveaux labels, tel que nous le détaillons dans le dossier “ Maisons Passives et Positives ”, devrait renforcer le choix du bois comme système constructif à l’horizon 2020 pour un confort accru et une diminution drastique de la consommation énergétique. Même si cela passera par un investissement supplémentaire à la construction, le rêve d’une maison autonome, c’est-à-dire de pouvoir se passer des énergies fossiles, et de leurs régulières augmentations de tarif, est à portée de main. Le confort et le bien-être étant l’un des principaux critères dans le choix de faire construire, la maison bois – de part ses qualités – se pose encore comme l’habitat de l’avenir. Toute l’équipe d’Architecture Bois se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

SOMMAIRE :

Retrouvez le numéro 83 chez tous les marchands de journaux ainsi que sur notre boutique en ligne au format papier ou PDF :

Fiches numéros Papier et PDF :