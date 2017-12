Ordre des architectes : Catherine Jacquot laisse la place à Denis Dessus

Prévu par la loi sur l’architecture, le renouvellement triennal de la moitié du Conseil national de l’Ordre des Architectes a été acté ce 30 novembre.

Denis Dessus a été élu président du Conseil national et succède ainsi à Catherine Jacquot, qui exerçait la fonction depuis 2013.

Précédemment vice-président du Conseil national, Denis Dessus est architecte DPLG. Il a notamment occupé les postes de président du Conseil régional de l’Ordre des Architectes en Rhône-Alpes (2000-2004), président de la commission Marchés Publics (2004-2010) et délégué juridique de l’Unsfa jusqu’en 2013.

Le Bureau se compose de Eric Wirth et Valérie Flicoteaux, en tant que vice-présidents, Régis Rioton, trésorier et Anne Desplanques-Bettinger, secrétaire.

« Efficacité, compétence, réactivité sont les maîtres mots de ce nouveau Conseil élu pour trois ans. Il s’agira de porter le message clair de l’intérêt public auprès des élus, des institutions, des maîtres d’ouvrage publics et privés, des partenaires et du grand Public », précise le Cnoa.

Au-delà des grandes questions d’actualité liées au projet de loi Logement, ce Conseil souhaite que la profession prenne toute sa place dans la commande du particulier. Il entend également explorer plus à fond les nouveaux champs que sont le numérique bien sûr, mais également les questions urbaines et le logement très social en partenariat avec les ONG et autres acteurs engagés sur ce sujet.