Ossature bois : le CSTB édite un guide pratique

Le Centre scientifique et technique du Bâtiment vient de publier un nouveau guide pour tout connaître de la conception et de la mise en œuvre d’une maison en ossature bois.

Ce guide s’adresse à tous les professionnels de la maison à ossature bois. Les entreprises, maîtres d’ouvrage, architectes et bureaux de contrôle trouveront toutes les spécifications de mises en œuvre pour les travaux de construction en structure bois.

L’ouvrage compile les différents éléments de la norme NF DTU 31.2, des Documents Techniques d’Application (DTA) et de l’Eurocode 5 et offre de nombreux schémas explicatifs.

Choix des matériaux et durabilité, fondations et soubassement, parois, planchers et escaliers (ouvrages de charpente), couverture, menuiserie et isolation, revêtements intérieurs, extérieurs et de sol, entretien… Les maisons et bâtiments à ossature bois n’auront plus de secret pour vous !