Ouverture d’une formation en médiation de l’architecture contemporaine

À partir d’aujourd’hui il est possible de s’inscrire pour la nouvelle formation en médiation de l’architecture contemporaine. La rentrée se fera en janvier 2018.

L’Ensapbx et l’université de Bordeaux ouvrent en partenariat un nouveau diplôme, le DIE Médiation de l’architecture contemporaine – Diplôme Inter-Etablissements.

Il mettra l’accent sur l’architecture et l’urbanisme contemporains dans leur ancrage moderne.

Il s’adresse aux professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, aux acteurs de l’action sociale et culturelle, aux structures de médiation de l’architecture, au jeunes diplômés et aux étudiants en architecture et disciplines connexes, aux médias généralistes ou spécialisés.

Ce nouveau diplôme est piloté par l’équipe d’enseignants-chercheurs du laboratoire PAVE au sein de l’ensapBx, de l’université de Bordeaux et par les principales structures de médiation réputées à l’échelle nationale et internationale. Il associe théorie et pratiqe tout en privilégiant les méthodes et les outils pédagogiques propres aux écoles d’architecture dont la conception et la réalisation de projet.

Le DIE est accessible en formation continue mais aussi en formation initiale. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 septembre

Plus d’informations : www.bordeaux.archi.fr