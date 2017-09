Palmarès Bois Construction : découvrez les projets lauréats en Occitanie

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et Pascal Mailhos, Préfet de la région Occitanie et Christophe Gleize, président de Fibois Occitanie ont remis les prix du premier Palmarès Bois Construction Occitanie.

Ce concours a pour finalité de promouvoir, auprès des maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage publics et privés, les possibilités d’emploi du bois dans la construction et de mettre en avant les savoir-faire des entreprises régionales. 8 projets ont été primés au total.

Et les lauréats sont…

Lauréat – Catégorie Aménagement Intérieur

Espace de ressourcement de l’hôpital de Purpan – Toulouse (31)

Designer : Anaëlle Bouthier Design

Entreprise : CISMO (Coopérative Industrielle Menuiserie du Sud Ouest)- Ebénisterie Ferrer.

Lauréat – Catégorie Bâtiments Publics

VILLAGE D’ENTREPRISES INICI – Prades (66) Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Conflent Canigou

Architecte : Apache architectes SARL

Entreprises : Orlhac / Spring&Bes Charpente

BET : Altéabois

Lauréat – Catégorie Equipement et Bâtiments Tertiaires

Extension des locaux du siège du SYDED du lot – Catus (46)

Maître d’ouvrage : S Y D E D du Lot

Architectes : Patrice Bosc Architecte / JeanMichel Jarrige Architecte / Jack Marausse Architecte / Michel Montal Architecte

Entreprise : Entreprise Jauzac

BET : 3 B : BET. Bois. Batut

Mentions spéciales Développement Local – Catégorie Equipement et Bâtiments Tertiaires

Bâtiment Agricole – GAEC des Quiès – Verdun (09)

Maître d’ouvrage : GAEC des Quiès

Architecte : Etic bois

Entreprise : Weingartner Melchior

BET : Etic bois

Bistrot de pays de Pailhès – Pailhes (09)

Maître d’ouvrage : Commune de Pailhes

Architecte : SARL Architecture et Paysage

Entreprises : Melchior Weingartner / Eychenne et fils / Menuiserie Banroques / Création bois

Lauréat – Catégorie Extension, surélévation et réhabilitation de logements individuels

Une maison bois en centre historique – Toulouse (31)

Architecte : AB2 Architecture

Entreprise : Weingartner Melchior

Lauréat – Catégorie Logements Individuels

Villa Spirale – Castelnau le Lez (34)

Architecte : Teissier Portal Architecture

Entreprise : Environnement Bois

Lauréat – Catégorie Logements Collectifs

MASCOBADO – 23 logements en habitat participatif – Montpellier (34)

Maître d’ouvrage : Promologis

Architecte : Architecture Environnement

Entreprises : Environnement Bois / Structures Bois Couverture

BET : Gaujard Technologies / ICBTP

Photo de Une : Village d’entreprises INICI Prades (66) – Adria Goula Photographer, Barcelone