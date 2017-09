Le parquet est l’un des revêtements de sol les plus appréciés des français. Blanchi, grisé, teinté rouge, lisse, texturé… le bois, véritable ou imité, a tout pour plaire et habiller les sols de vos maisons en donnant du style.

Il y a en pour tous les goûts et pour toutes les pièces de la maison.

Le parquet est un revêtement de sol à base de bois (feuillus, résineux, essences exotiques). Si le parquet contrecollé rivalise avec le

parquet bois massif, ce dernier gagne sur le plan de la robustesse et l’authenticité. Ses épaisseurs varient en effet, entre 12 et 23 mm et c’est parce qu’il est à 100% composé de bois (sur toute son épaisseur) que le parquet massif présente une longévité supérieure.

Chêne, châtaignier, hêtre, bois exotique… pour les amoureux du bois, le parquet massif est un incontournable ; le plus noble et traditionnel. On le paie au prix fort, mais il nous le rend bien : matière, couleur, texture, odeur…

Un caractère unique, inimitable et une durée de vie dépassant les 100 ans, à condition d’un entretien bien réalisé. Un parquet massif vernis, plus sensible aux rayures, se nettoie comme un parquet contrecollé. En revanche, s’il ne l’est pas, il devra être huilé ; légèrement plus contraignant.

L’entretien du bois permet de préserver son aspect plus longtemps. Il peut être vitrifié ou ciré, blanchi ou naturel, mat ou brillant, avec divers effets : teinté, vieilli, brossé…

Tout est possible avec le parquet. Si les finitions peuvent être réalisées sur site, elles sont, aujourd’hui, davantage faites en usine.

Texte Serum Presse