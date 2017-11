Pièce à vivre en bois : des étudiants livrent leur vision

Les étudiants des écoles de la Martinière Diderot de Lyon et Lisaa Paris livrent leur mise en scène du matériau bois, dans l’exposition « New Living Wood » à la Galerie Via à Paris. Du 20 novembre au 13 décembre, les projets dévoilent une 5ème pièce à vivre en bois souvent audacieuse, du moins originale.

La dynamisation de la filière bois passe-t-elle par l’intégration du design par les professionnels du bois ? C’est en tout cas toute la problématique, abordée par l’exposition « New Living Wood », visible du 20 novembre au 13 décembre à la galerie VIA, lieu dédié à la création et à la valorisation de l’innovation dans l’ameublement.

« Extension, surélévation, pièce modulable, mezzanine, le bois a des parts de marché à prendre, en opposant à ses concurrents des atouts uniques : longévité et durabilité, filière sèche et préfabrication en atelier donnent des chantiers courts, pour un budget raisonnable. Ces dix dernières années, les métiers de la construction bois ont connu de nombreuses évolutions : arrivée du numérique dans les bureaux d’études et de la robotisation dans les ateliers, nouveaux matériaux… 29 % des entreprises prévoient des investissements en 2017 et 2018 et 40 % déclarent vouloir embaucher. D’autres initiatives visent à développer la construction bois sur les marchés de la maison et du petit immeuble collectif, marchés jusqu’ici peu ouverts au matériau bois », explique Jean-Paul Bath, Directeur Général du VIA.

Suite à un concours national, la jeune génération de designers issue des écoles de la Martinière Diderot de Lyon et Lisaa Paris a travaillé sur l’invention d’une cinquième pièce à vivre en bois.

La 5e pièce de papi et mamie © Mélissa Bissessur – Lisaa

Capable d’apporter de nouvelles réponses, de soulever de nouveaux enjeux environnementaux dans le Vivre bois ainsi que dans l’aménagement d’espaces de vie originaux et ayant pour objectif de stimuler la réflexion des maîtres d’œuvres ainsi que des architectes, « New Living Wood 2017 » souhaite présenter divers projets prospectifs représentant les tendances de demain au sein de nos appartements, maisons et jardins.

Plus d’informations :

Galerie Via

120 avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris

En semaine de 8h30 à 18h30

Photo de Une : Roombox © Claire Moindrot Robin – Lisaa