Pour agrandir : Veranda ou Extension ?

Avant d’engager vos travaux, pensez toujours à consulter le service de l’urbanisme de votre mairie afin de connaître les démarches à effectuer. Agrandir sans autorisation vous expose à une amende pénale et à la démolition de l’ouvrage construit. Les formulaires nécessaires sont disponibles sur www.service-public.fr. Vous aurez ensuite le choix de déposer vos dossiers sur place contre récépissé ou par courrier recommandé avec accusé de réception. La preuve de réception marque le début des délais d’instruction. L’administration dispose d’un mois pour une déclaration préalable et de deux mois pour un permis de construire. Vous n’avez pas de réponse dans les délais ? Il s’agit d’une acception tacite, vous pouvez lancer vos travaux !

Faire son choix



Véranda ? Extension ? Le choix n’est pas seulement esthétique. Se pose la question des performances thermiques et de l’isolation. Une extension bénéficie des mêmes performances isolantes, sinon plus, que celles de l’ouvrage existant. Elle peut être très lumineuse en faisant le choix d’équiper les façades de baies vitrées, et divisée en plusieurs espaces / pièces. La véranda dessine un espace unique entièrement vitré. Les modèles aujourd’hui sont bioclimatiques, conçus de façon à rester agréable toute l’année avec une bonne régulation thermique. La structure bois partage le marché avec l’aluminium. Côté extension " dur ", le bois est largement plébiscité pour ses qualités, sa légèreté et sa rapidité de mise en œuvre.